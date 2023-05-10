Сержант армии США приговорен к 25 годам за убийство протестующего Black Lives Matter

Детали

Дэниел Перри признан виновным в том, что он застрелил 28-летнего Гаррета Фостера, ветерана ВВС США, на митинге Black Lives Matter в Остине, штат Техас. Демонстрация прошла через несколько месяцев после убийства полицией невооруженного чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Перри сказал, что действовал в целях самообороны, когда стрелял в Фостера. Его команда защиты заявила, что у него не было другого выбора, кроме как выстрелить из пистолета, когда Фостер направил на Перри АК-47, принадлежащий ему на законных основаниях, сообщает Texas Tribune.

После осуждения Перри губернатор-республиканец штата Техас Грег Эбботт заявил, что будет добиваться для него помилования.

Защита Перри потребовала приговора до 10 лет, сославшись на отсутствие у него криминального прошлого, его психологические проблемы, в том числе комплексное посттравматическое стрессовое расстройство, и похвалу от нескольких его военных коллег.

Обвинение требовало приговора к тюремному заключению сроком не менее 25 лет, подчеркнув поток расистских и подстрекательских постов в социальных сетях, которые Перри написал до стрельбы. Прокуроры также заявили, что анализ его психических расстройств и ума показал, что он был «готов к стрельбе».

Адвокаты Перри заявили, что разочарованы приговором, но сосредоточатся на обжаловании дела и сотрудничестве с государственным процессом помилования.

«В рамках апелляции мы сможем сосредоточиться на доказательствах, скрытых как от Большого жюри, так и от присяжных первой инстанции, включая домогательства со стороны Фостера», — говорится в заявлении адвоката Клинтона Бродена.

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Стрельба произошла через несколько секунд после того, как Перри, который вел машину Uber, наткнулся на группу протестующих, в том числе Фостера, маршировавших по центру города. Фостер и еще несколько человек подошли к машине Перри после того, как она остановилась и жестом попросил его опустить окно, после чего Перри смертельно выстрелил в него из пистолета.

Всего за несколько недель до стрельбы Перри сказал другу в сообщении в Facebook в мае 2020 года, что, ему «возможно, придется убить несколько человек». А в комментарии в социальных сетях от 1 июня 2020 года Перри сравнил движение Black Lives Matter с «зоопарком, полным обезьян, которые сходят с ума, швыряя свое дерьмо».