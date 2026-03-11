Серце військового запрацювало під час молебню Митрополита: у столичному Центрі кардіохірургії розповіли про знакову подію

$43.860.0351.040.33
14:45 • 294 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
13:06 • 5522 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
12:47 • 12008 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
09:10 • 20700 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 32020 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 31539 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 43957 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 117654 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87408 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 45352 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Популярнi новини
КВІР оголосив про початок наймасштабнішої фази операції проти Ізраїлю та США11 березня, 05:50 • 32177 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 42106 перегляди
Брали участь у війні проти України - ГУР оприлюднило дані про 6-х паралімпійців рф10:48 • 9602 перегляди
Угорська делегація для перевірки "Дружби" вирушила до України10:51 • 17871 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55 • 11829 перегляди
Публікації
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт13:32 • 6010 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше13:14 • 8384 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 42196 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 55115 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 117654 перегляди
УНН Lite
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду14:04 • 3250 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55 • 11885 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 31105 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 31550 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 41375 перегляди
Серце військового запрацювало під час молебню Митрополита: у столичному Центрі кардіохірургії розповіли про знакову подію

Київ • УНН

 • 670 перегляди

Військовому після місяця на ЕКМО успішно пересадили серце під час молебню Епіфанія. Митрополит нагородив лікарів Центру кардіології почесними орденами.

Серце військового запрацювало під час молебню Митрополита: у столичному Центрі кардіохірургії розповіли про знакову подію

У столичному Центрі кардіології та кардіохірургії під час молебню Блаженнійшого Митрополита Епіфанія успішно провели трансплантацію серця українському захиснику, який пережив полон та протягом місяця перебував на апараті ЕКМО, очікуючи на донорський орган, повідомляє УНН з посиланням на медзаклад.

За словами медиків, пересаджене серце одразу запрацювало.

Митрополит Епіфаній зазначив, що така подія є символічною та свідчить про важливість поєднання щирої молитви, віри та високого професіоналізму лікарів.

Під час зустрічі Предстоятель ПЦУ відзначив фахівців Центру пам’ятними нагородами — орденами Святого Георгія Переможця та Святого Пантелеймона — за їхню відданість справі та порятунок життів.

Генеральний директор Центру Георгій Маньковський подякував Предстоятелю за духовну підтримку медиків та пацієнтів. Також Митрополит Епіфаній звершив благословення реанімаційного відділення, де щоденно надають допомогу найважчим хворим.

У медичному закладі наголошують: поєднання віри, підтримки та професійної медицини допомагає рятувати життя навіть у найскладніших ситуаціях.

Євген Царенко

СуспільствоЗдоров'я
Воєнний стан
Війна в Україні
Православна церква України