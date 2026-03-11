Серце військового запрацювало під час молебню Митрополита: у столичному Центрі кардіохірургії розповіли про знакову подію

У столичному Центрі кардіології та кардіохірургії під час молебню Блаженнійшого Митрополита Епіфанія успішно провели трансплантацію серця українському захиснику, який пережив полон та протягом місяця перебував на апараті ЕКМО, очікуючи на донорський орган, повідомляє УНН з посиланням на медзаклад.

За словами медиків, пересаджене серце одразу запрацювало.

Митрополит Епіфаній зазначив, що така подія є символічною та свідчить про важливість поєднання щирої молитви, віри та високого професіоналізму лікарів.

Під час зустрічі Предстоятель ПЦУ відзначив фахівців Центру пам’ятними нагородами — орденами Святого Георгія Переможця та Святого Пантелеймона — за їхню відданість справі та порятунок життів.

Генеральний директор Центру Георгій Маньковський подякував Предстоятелю за духовну підтримку медиків та пацієнтів. Також Митрополит Епіфаній звершив благословення реанімаційного відділення, де щоденно надають допомогу найважчим хворим.

У медичному закладі наголошують: поєднання віри, підтримки та професійної медицини допомагає рятувати життя навіть у найскладніших ситуаціях.