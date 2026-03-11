Сердце военного заработало во время молебна Митрополита: в столичном Центре кардиохирургии рассказали о знаковом событии

В столичном Центре кардиологии и кардиохирургии во время молебна Блаженнейшего Митрополита Епифания успешно провели трансплантацию сердца украинскому защитнику, который пережил плен и в течение месяца находился на аппарате ЭКМО, ожидая донорский орган, сообщает УНН со ссылкой на медучреждение.

По словам медиков, пересаженное сердце сразу заработало.

Митрополит Епифаний отметил, что такое событие является символичным и свидетельствует о важности сочетания искренней молитвы, веры и высокого профессионализма врачей.

Во время встречи Предстоятель ПЦУ отметил специалистов Центра памятными наградами — орденами Святого Георгия Победоносца и Святого Пантелеймона — за их преданность делу и спасение жизней.

Генеральный директор Центра Георгий Маньковский поблагодарил Предстоятеля за духовную поддержку медиков и пациентов. Также Митрополит Епифаний совершил благословение реанимационного отделения, где ежедневно оказывают помощь самым тяжелым больным.

В медицинском учреждении подчеркивают: сочетание веры, поддержки и профессиональной медицины помогает спасать жизни даже в самых сложных ситуациях.