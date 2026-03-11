Сердце военного заработало во время молебна Митрополита: в столичном Центре кардиохирургии рассказали о знаковом событии

$43.860.0351.040.33
15:03 • 2750 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 7044 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
13:06 • 10201 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
12:47 • 14182 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 22598 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 32989 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 32136 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
10 марта, 17:36 • 44167 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
10 марта, 15:44 • 119369 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
10 марта, 15:25 • 87562 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Популярные новости
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 45522 просмотра
Участвовали в войне против Украины - ГУР обнародовало данные о 6 паралимпийцах рф10:48 • 12286 просмотра
Венгерская делегация для проверки "Дружбы" отправилась в Украину10:51 • 19868 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55 • 14602 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 11214 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт13:32 • 10009 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 11297 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 45620 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 56839 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
10 марта, 15:44 • 119371 просмотра
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом15:51 • 156 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда14:04 • 5316 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55 • 14688 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 31929 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 32318 просмотра
Сердце военного заработало во время молебна Митрополита: в столичном Центре кардиохирургии рассказали о знаковом событии

Киев • УНН

 • 1804 просмотра

Военному после месяца на ЭКМО успешно пересадили сердце во время молебна Епифания. Митрополит наградил врачей Центра кардиологии почетными орденами.

Сердце военного заработало во время молебна Митрополита: в столичном Центре кардиохирургии рассказали о знаковом событии

В столичном Центре кардиологии и кардиохирургии во время молебна Блаженнейшего Митрополита Епифания успешно провели трансплантацию сердца украинскому защитнику, который пережил плен и в течение месяца находился на аппарате ЭКМО, ожидая донорский орган, сообщает УНН со ссылкой на медучреждение.

По словам медиков, пересаженное сердце сразу заработало.

Митрополит Епифаний отметил, что такое событие является символичным и свидетельствует о важности сочетания искренней молитвы, веры и высокого профессионализма врачей.

Во время встречи Предстоятель ПЦУ отметил специалистов Центра памятными наградами — орденами Святого Георгия Победоносца и Святого Пантелеймона — за их преданность делу и спасение жизней.

Генеральный директор Центра Георгий Маньковский поблагодарил Предстоятеля за духовную поддержку медиков и пациентов. Также Митрополит Епифаний совершил благословение реанимационного отделения, где ежедневно оказывают помощь самым тяжелым больным.

В медицинском учреждении подчеркивают: сочетание веры, поддержки и профессиональной медицины помогает спасать жизни даже в самых сложных ситуациях.

Евгений Царенко

ОбществоЗдоровье
Военное положение
Война в Украине
Православная церковь Украины