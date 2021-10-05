Сертифікація "Північного потоку-2" триватиме до 9 місяців, будь-які виключення є неприпустимими - Стефанішина

Цитата

“Зараз німецький регулятор лише розпочав процедури щодо, ми сподіваємось, неможливої сертифікації цього пакету („Північного потоку-2“ — ред.). Чисто по часовим рамкам цей процес буде тривати від 6 до 9 місяців. Тобто, цього року це неможливо (запустити газогін — ред.)”, — зазначила віце-прем’єр.

“Ми вважаємо, що будь-які виключення для цього проекту є абсолютно неприпустимими. Якщо ЄС бачить себе лідером на континенті і вважає, що він має право претендувати на організацію, яка підтримує демократичний розвиток поза межами Євросоюзу”, — підкреслила вона.

Деталі

Водночас Стефанішина нагадала, що доктрина національної безпеки Російської Федерації передбачає, що “газ і газові ресурси є основним елементом геополітичної гри Російської Федерації — це цитата”.

“Тому ми вже зараз бачимо, що спецслужби РФ запустили весь арсенал елементів гібридної зброї — це шантаж ціною, тиск на окремі держави-члени, проведення паралельних, сепаратних перемовин з державами-членами паралельно з тими перемовинами, які проводяться Україною”, — зазначила вона.

Також віце-прем’єр повідомила, що Україна веде юридичну роботу щодо долучення до підготовки рішення про сертифікацію “Північного потоку-2”.

“Україна як третя зацікавлена країна може долучитись до оцінки, яка буде даватись Європейською комісією. Це також буде обговорюватись на саміті. Але і, в першу чергу, ми маємо підтримувати це питання на найвищому політичному рівні. Всі лідери ЄС мають брати участь не лише у виробленні позиції, а також бути свідомими, що це — гібридна війна... Це не унікальна ситуація, але за масштабами цей проект, який дозволяє одночасно шантажувати всю Європу, відстоюючи будь-які геополітичні інтереси Росії”, — додала вона.

Саміт Україна-ЄС та енергетичні питання

Віце-прем’єр-міністр повідомила, що на саміті Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня, на найвищому рівні будуть обговорювати питання “енергетичної безпеки” та “енергетичного суверенітету”.

“Президент України вважає, що це питання, яке потребує обговорення саме на рівні лідерів Європейського союзу та держав-членів на найвищому політичному рівні. Безумовно для нас це питання не лише національної безпеки, питання неможливості отримання виключень певними гравцями на ринку. Для нас це питання в цілому євроінтеграційного вибору України. Адже Україна виконала майже 80% своїх зобов’язань щодо трансформації ринків газу і електроенергії”, — підкреслила Стефанішина.

Додамо

10 вересня Глава “Газпрому” Олексій Міллер повідомив про повне завершення будівництва “Північного потоку-2”.



Напередодні, 4 жовтня, компанія Nord Stream 2 AG повідомила, що почала заповнення газом першої нитки газопроводу “Північний потік-2”.



Зауважимо, що компанії-оператору все ще необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який в даний час розглядає заявку Nord Stream 2 на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.