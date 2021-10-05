Сертификация "Северного потока-2" продлится до 9 месяцев, любые исключения недопустимы - Стефанишина

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 110680 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 121882 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 107591 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 106624 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 134980 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121017 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 160272 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143168 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179566 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172952 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 73186 просмотра
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:38 • 45625 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 87638 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 30805 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

18:30 • 59725 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 121888 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 134983 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 302568 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 269434 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 254295 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 110684 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 120333 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 160275 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118122 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 117727 просмотра
Актуальное
Сертификация "Северного потока-2" продлится до 9 месяцев, любые исключения недопустимы - Стефанишина

Сертификация "Северного потока-2" продлится до 9 месяцев, любые исключения недопустимы - Стефанишина

Киев  •  УНН

 • 22762 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Процедура сертификации газопровода “Северный поток-2” продлится от 6 до 9 месяцев, какие-либо исключения для него абсолютно недопустимы. Об этом на брифинге во вторник заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Сейчас немецкий регулятор только начал процедуры по, мы надеемся, невозможной сертификации этого пакета („Северного потока-2“ — ред.). Чисто по временным рамкам этот процесс будет продолжаться от 6 до 9 месяцев. То есть, в этом году это невозможно (запустить газопровод — ред.)”, — отметила вице-премьер.

“Мы считаем, что любые исключения для этого проекта являются абсолютно недопустимыми. Если ЕС видит себя лидером на континенте и считает, что он вправе претендовать на организацию, которая поддерживает демократическое развитие за пределами Евросоюза”, — подчеркнула она.

Детали

В то же время Стефанишина напомнила, что доктрина национальной безопасности Российской Федерации предусматривает, что “газ и газовые ресурсы являются основным элементом геополитической игры Российской Федерации — это цитата”.

“Поэтому мы уже сейчас видим, что спецслужбы РФ запустили весь арсенал элементов гибридной оружия — это шантаж ценой, давление на отдельные государства-члены, проведение параллельных, сепаратных переговоров с государствами-членами параллельно с теми переговорами, которые проводятся Украиной”, — отметила она .

Также вице-премьер сообщила, что Украина ведет юридическую работу по вступлению к подготовке решения о сертификации “Северного потока-2”.

“Украина как третья заинтересованная страна может присоединиться к оценке, которая будет даваться Европейской комиссией. Это также будет обсуждаться на саммите. Но и, в первую очередь, мы должны поддерживать этот вопрос на самом высоком политическом уровне. Все лидеры ЕС должны принимать участие не только в выработке позиции, а также осознавать, что это — гибридная война... Это не уникальная ситуация, но по масштабам этот проект, который позволяет одновременно шантажировать всю Европу, отстаивая любые геополитические интересы России”, — добавила она.

Саммит Украина-ЕС и энергетические вопросы

Вице-премьер-министр сообщила, что на саммите Украина-ЕС, который состоится 12 октября, на высшем уровне будут обсуждать вопросы “энергетической безопасности” и “энергетического суверенитета”.

“Президент Украины считает, что это вопрос, требующий обсуждения именно на уровне лидеров Европейского союза и государств-членов на самом высоком политическом уровне. Безусловно для нас это вопрос не только национальной безопасности, вопросы невозможности получения исключений определенными игроками на рынке. Для нас это вопрос в целом евроинтеграционного выбора Украины. Ведь Украина выполнила почти 80% своих обязательств по трансформации рынков газа и электроэнергии”, — подчеркнула Стефанишина.

Добавим

10 сентября глава “Газпрома” Алексей Миллер сообщил о полном завершении строительства “Северного потока-2”.

Накануне, 4 октября, компания Nord Stream 2 AG сообщила, что начала заполнения газом первой нитки газопровода “Северный поток-2”.

Заметим, что компании-оператору все еще требуется предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы