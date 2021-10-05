Сертификация "Северного потока-2" продлится до 9 месяцев, любые исключения недопустимы - Стефанишина

Цитата

“Сейчас немецкий регулятор только начал процедуры по, мы надеемся, невозможной сертификации этого пакета („Северного потока-2“ — ред.). Чисто по временным рамкам этот процесс будет продолжаться от 6 до 9 месяцев. То есть, в этом году это невозможно (запустить газопровод — ред.)”, — отметила вице-премьер.

“Мы считаем, что любые исключения для этого проекта являются абсолютно недопустимыми. Если ЕС видит себя лидером на континенте и считает, что он вправе претендовать на организацию, которая поддерживает демократическое развитие за пределами Евросоюза”, — подчеркнула она.

Детали

В то же время Стефанишина напомнила, что доктрина национальной безопасности Российской Федерации предусматривает, что “газ и газовые ресурсы являются основным элементом геополитической игры Российской Федерации — это цитата”.

“Поэтому мы уже сейчас видим, что спецслужбы РФ запустили весь арсенал элементов гибридной оружия — это шантаж ценой, давление на отдельные государства-члены, проведение параллельных, сепаратных переговоров с государствами-членами параллельно с теми переговорами, которые проводятся Украиной”, — отметила она .

Также вице-премьер сообщила, что Украина ведет юридическую работу по вступлению к подготовке решения о сертификации “Северного потока-2”.

“Украина как третья заинтересованная страна может присоединиться к оценке, которая будет даваться Европейской комиссией. Это также будет обсуждаться на саммите. Но и, в первую очередь, мы должны поддерживать этот вопрос на самом высоком политическом уровне. Все лидеры ЕС должны принимать участие не только в выработке позиции, а также осознавать, что это — гибридная война... Это не уникальная ситуация, но по масштабам этот проект, который позволяет одновременно шантажировать всю Европу, отстаивая любые геополитические интересы России”, — добавила она.

Саммит Украина-ЕС и энергетические вопросы

Вице-премьер-министр сообщила, что на саммите Украина-ЕС, который состоится 12 октября, на высшем уровне будут обсуждать вопросы “энергетической безопасности” и “энергетического суверенитета”.

“Президент Украины считает, что это вопрос, требующий обсуждения именно на уровне лидеров Европейского союза и государств-членов на самом высоком политическом уровне. Безусловно для нас это вопрос не только национальной безопасности, вопросы невозможности получения исключений определенными игроками на рынке. Для нас это вопрос в целом евроинтеграционного выбора Украины. Ведь Украина выполнила почти 80% своих обязательств по трансформации рынков газа и электроэнергии”, — подчеркнула Стефанишина.

Добавим

10 сентября глава “Газпрома” Алексей Миллер сообщил о полном завершении строительства “Северного потока-2”.



Накануне, 4 октября, компания Nord Stream 2 AG сообщила, что начала заполнения газом первой нитки газопровода “Северный поток-2”.



Заметим, что компании-оператору все еще требуется предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.