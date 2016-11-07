Серед претендентів на посаду губернатора Одещини І.Кононенко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Серед тих, хто може бути призначений на посаду глави Одеської обласної державної адміністрації, називають прізвище нардепа, першого заступника глави фракції БПП Ігоря Коненка. Про це УНН повідомив співрозмовник близький до Адміністрації Президента.
За словами джерела, Ігор Коненко є одним з головних претендентів на призначення. Іншим кандидатом є Віталій Ковальчук, якій наразі обіймає посаду першого заступника Глави Адміністрації. Співрозмовник УНН зауважив, що Президентові України потрібна на посаді губернатора такого важливого регіону близька до нього людина.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 7 листопада, Міхеіл Саакашвілі заявив, що йде у відставку з посади глави Одеської ОДА.
Довідка УНН: Віталій Ковальчук окрім того, що є першим заступником глави АП, також є представнико Президента України у Кабінеті Міністрів України. До призначення в Адміністрацію Президента двічі обирався до Верховної Ради. Займав посаду заступника голови депутатської фракції партії “Блок Петра Порошенка”.
Ігоря Кононенка ЗМІ часто називають “сірим кардиналом”. Він знайомий з Петром Порошенко з 1984 року. Вони разом будували бізнес. Нардеп 8 скликання, до цього був депутатом Київради. І.Кононенко вважається одним з найбагатших нардепів, зокрема в е-декларації за 2015 рік він вказав 14 млн грн дивідендів. Також у декларації вказані більше десятка підприємств кінцевим бенефіціаром яких є нардеп.