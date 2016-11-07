Среди претендентов на пост губернатора Одесской области И.Кононенко

По словам источника, Игорь Коненко является одним из главных претендентов на назначение. Другим кандидатом является Виталий Ковальчук, которой сейчас занимает должность первого заместителя Главы Администрации. Собеседник УНН отметил, что Президенту Украины нужен в должности губернатора такого важного региона близкий к нему человек.

Как сообщал УНН, сегодня, 7 ноября, Михеил Саакашвили заявил, что уходит в отставку с поста главы Одесской ОГА .

Справка УНН: Виталий Ковальчук кроме того, что является первым заместителем главы АП, также является представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины. До назначения в Администрацию Президента дважды избирался в Верховную Раду. Занимал должность заместителя председателя депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко".

Игоря Кононенко СМИ часто называют "серым кардиналом". Он знаком с Петром Порошенко с 1984 года. Они вместе строили бизнес. Нардеп 8 созыва, до этого был депутатом Киевсовета. И.Кононенко считается одним из самых богатых нардепов, в частности в электронной декларации 2015 года он указал 14 млн грн дивидендов . Также в декларации указаны более десятка предприятий конечным бенефициаром которых является нардеп.