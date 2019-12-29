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Сенцов прокоментував обмін

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Сьогодні, якщо нічого не зірветься, частина утримуваних українців повернеться додому, за це Україна віддасть справжніх вбивць та залишиться без “чоловічого обмінного фонду”. Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній політв’язень Кремля і український режисер Олег Сенцов, передає УНН.

“Сьогодні, якщо нічого не зірветься, станеться обмін. Частина наших полонених повернеться додому. Але тільки частина. Не всі хлопці будуть звільнені навіть з ОРДЛО — хтось залишиться у руках бойовиків”, — зазначив режисер.

Він нагадав також, що кримські татари та інші невинні українські політв’язні і надалі будуть сидіти у російських в’язницях.

“За це Україна віддасть справжніх вбивць: російських найманців, харківських терористів та п’ятьох беркутовців. І справа не тільки в тому, що в нас майже не залишається цього „чоловічого обмінного фонду“ (дуже цинічний та практичний вираз) і для нового повернення своїх заручників, український уряд буде вимушений надалі торгувати інтересами країни з ворогом. А у том, що цей крок лишає нас головного — справедливості”, — додав Сенцов.

Він підкреслив, що саме “за цю справедливість ми стояли на Майдані, та змогли перемогти”.

“За цю справедливість ми боремося і надалі, проти окупантів: хтось поклав свої голови, хтось сидить в окопі, хтось — у в’язниці. Я дуже радий за цих хлопців та їх родини, які сьогодні мають зустрітися. Країна повинна повертати своїх героїв, але не ціною паплюження цінностей, за які ці герої билися. Бо вони не скажуть спасибі за те, що справа розстрілу людей на Майдані не була закінчена хоча б вироком винним. Що майже через шість років ми почали повертатися у ту точку, з якої все почалося. Що те, за що боролися українці, йде прахом”, — додав він.

Варто нагадати, що 29 грудня має відбутись “великий обмін” утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків “Л/ДНР”.

Те, що обмін утримуваними особами має відбутися у неділю, 29 грудня, підтвердив Президент України Володимир Зеленський. За попередніми даними, він відбудеться на КПВВ “Майорське”. На користь цього говорить і те, що цей пункт в’їзду-виїзду 29 грудня працювати не буде.

Як повідомляв УНН, раніше Денісова підтвердила, що у Майорську на Донеччині стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО.

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