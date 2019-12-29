Сенцов прокоментував обмін

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Сьогодні, якщо нічого не зірветься, частина утримуваних українців повернеться додому, за це Україна віддасть справжніх вбивць та залишиться без “чоловічого обмінного фонду”. Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній політв’язень Кремля і український режисер Олег Сенцов, передає УНН.