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Сенатори звинуватили Помпео в порушенні цінностей США у конфлікті з журналісткою щодо теми України

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Представники Демпартії США у верхній палаті законодавчого органу на чолі з старшим демократом комітету із закордонних справ Бобом Менендесом (від штату Нью-Джерсі) піддали різкій критиці держсекретаря Майкла Помпео за конфлікт з репортером Національного громадського радіо Мері Луїзою Келлі. Сенатори направили відповідного листа на адресу Помпео, висловивши особливе обурення його версією подій, передає УНН.

Сенатори звинуватили Помпео в порушенні цінностей США у конфлікті з журналісткою щодо теми України

Келлі повідомила, що Помпео розлютився і перервав інтерв’ю, коли вона почала ставити йому запитання про те, чому він не захищав колишнього посла США в Україні Марі Йованович від кампанії очорнення з боку Трампа, який урешті звільнив її минулого року.

У свою чергу в суботньому коментарі Помпео звинуватив журналістку у брехні, але не став спростовувати свій коментар щодо України.

На думку законодавців, Помпео допустився безвідповідальної заяви. “Ми хочемо висловити глибоке розчарування і занепокоєння у зв’язку з вашою безвідповідальною заявою. Це має руйнівний вплив на американські цінності”, — переконані сенатори.

Як передає радіо, інтерв’ю було негайно завершено після питань про Україну. За версією журналістки, Помпео піднявся, свердлив її поглядом кілька секунд, після чого вийшов. Келлі попросили пройти за держсекретарем в інше приміщення і не брати з собою звукозаписні пристрої.

“Мене провели в особисті покої держсекретаря, де він мене чекав та де кричав на мене приблизно стільки ж, скільки до цього тривало інтерв’ю”, — сказала репортер, уточнивши, що Помпео вживав нецензурну лексику, висловлюючи невдоволення порушеної нею темою.

Нагадаємо, комісія з захисту журналістів США розкритикувала Помпео на тлі чергового скандалу щодо України.

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