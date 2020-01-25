Сенаторы обвинили Помпео в нарушении ценностей США в конфликте с журналисткой по теме Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Представители Демпартии США в верхней палате законодательного органа во главе со старшим демократом комитета по иностранным делам Бобом Менендесом (от штата Нью-Джерси) подвергли резкой критике госсекретаря Майкла Помпео из-за конфликта с репортером Национального общественного радио Мэри Луизой Келли. Сенаторы направили соответствующее письмо в адрес Помпео, выразив особое возмущение его версией событий, передает УНН.
Келли сообщила, что Помпео разозлился и прервал интервью, когда она начала задавать ему вопросы о том, почему он не защищал прежнего посла США в Украине Мари Йованович от кампании очернения со стороны Трампа, который все таки уволил ее в прошлом году.
В свою очередь в субботнем комментарии Помпео обвинил журналистку во лжи, но не стал опровергать свой комментарий по Украине.
По мнению законодателей, Помпео допустил безответственное заявление. “Мы хотим выразить глубокое разочарование и обеспокоенность в связи с вашим безответственным заявлением. Это имеет разрушительное влияние на американские ценности”, — убеждены сенаторы.
Как передает радио, интервью было немедленно завершено после вопросов об Украине. По версии журналистки, Помпео поднялся, сверлил ее взглядом несколько секунд, после чего вышел. Келли попросили пройти с госсекретарем в другое помещение и не брать с собой звукозаписывающие устройства.
“Меня провели в личные покои госсекретаря, где он меня ждал и где кричал на меня примерно столько же, сколько до этого длилось интервью”, — сказала репортер, уточнив, что Помпео употреблял нецензурную лексику, выражая недовольство возбужденного ею темой.
Напомним, комиссия по защите журналистов США раскритиковала Помпео на фоне очередного скандала по Украине.