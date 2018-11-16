Сенатори в США представили законопроект про припинення продажу зброї Саудівській Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Члени Сенату Конгресу США від Республіканської та Демократичної партій представили законопроект з пропозицією призупинити продаж зброї Саудівській Аравії у зв’язку з конфліктом в Ємені і вбивством журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляється в поширеній в четвер заяві Комітету у закордонних справах Сенату Конгресу США, інформує УНН.
Авторами законопроекту є старший демократ сенатського комітету із закордонних справ Боб Менендес, республіканець Тодд Янг, демократ Джек Рід, республіканець Ліндсі Грем і демократ Джен Шахін. Законопроект має на увазі “припинення продажу зброї Саудівській Аравії, заборону на заправку літаків очолюваної Саудівською Аравією коаліції, які беруть участь у громадянській війні в Ємені”. Також пропонується вводити санкції проти тих, хто буде блокувати доступ до гуманітарної допомоги в Ємені, а також проти тих, хто надає підтримку хуситам.
Законопроект передбачає “запровадження санкцій щодо причетних до смерті журналіста Джамаля Хашкаджі і підготовку звіту про ситуацію з правами людини в Саудівській Аравії”.
Сенатор Боб Менендес в своїй заяві зазначив, що “вітає введення санкцій проти 17 громадян Саудівської Аравії, але цього недостатньо”. “Повинно бути проведене відкрите і таке що вселяє довіру розслідування вбивства Хашкаджі, цим законопроектом Конгрес демонструє свою прихильність захисту прав людини”, — заявив він. Менендес підкреслив, що сенатори закликають до знаходження політичного виходу з кризи в Ємені.
Як повідомляв УНН, прокуратура Саудівської Аравії вимагає страти для вбивць Хашкаджі.