Прокуратура Саудівської Аравії вимагає страти для вбивць Хашкаджі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Прокуратура Саудівської Аравії вимагає смертного вироку для п'яти вбивць саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє УНН із посиланням на мікроблог Al-madina.
"Прокуратура: вимагаємо в справі вбивства (Хашкаджі - ред.) наказу та ініціювання страти 5 осіб" - повідомляється в повідомленні.
Всього в справі вбивства саудівського журналіста Хашкаджі наявні 11 підозрюваних.
Окрім цього, прокуратура підтвердила, що тіло Хашкаджі було розчленовано після вбивства.
Раніше, сини саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, убитого в консульстві королівства в Стамбулі, закликали повернути їм тіло батька, щоб вони змогли його поховати.
Як повідомляв УНН, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вважає, що наказ про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі надійшов з найвищого рівня уряду Саудівської Аравії.