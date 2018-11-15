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Прокуратура Саудівської Аравії вимагає страти для вбивць Хашкаджі

Прокуратура Саудівської Аравії вимагає страти для вбивць Хашкаджі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Прокуратура Саудівської Аравії вимагає смертного вироку для п'яти вбивць саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє УНН із посиланням на мікроблог Al-madina.

"Прокуратура: вимагаємо в справі вбивства (Хашкаджі - ред.) наказу та ініціювання страти 5 осіб" - повідомляється в повідомленні.

Всього в справі вбивства саудівського журналіста Хашкаджі наявні 11 підозрюваних.

Окрім цього, прокуратура підтвердила, що тіло Хашкаджі було розчленовано після вбивства.

Раніше, сини саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, убитого в консульстві королівства в Стамбулі, закликали повернути їм тіло батька, щоб вони змогли його поховати.

Як повідомляв УНН, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вважає, що наказ про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі надійшов з найвищого рівня уряду Саудівської Аравії.

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