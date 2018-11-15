Прокуратура Саудовской Аравии требует смертной казни для убийц Хашкаджи
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Прокуратура Саудовской Аравии требует смертного приговора для пяти убийц саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог Al-madina.
"Прокуратура: требуем в деле убийства (Хашкаджи - ред.) приказа и инициирования казни 5 человек", - сообщается в сообщении.
Всего в деле убийства саудовского журналиста Хашкаджи есть 11 подозреваемых.
Кроме этого, прокуратура подтвердила, что тело Хашкаджи было расчленено после убийства.
Ранее, сыновья саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в консульстве королевства в Стамбуле, призывали вернуть им тело отца, чтобы они смогли его похоронить.
Как сообщал УНН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи поступил с самого высокого уровня правительства Саудовской Аравии.