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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105715 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 111663 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 143644 просмотра

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7 марта, 15:45 • 136103 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141641 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Прокуратура Саудовской Аравии требует смертной казни для убийц Хашкаджи

Прокуратура Саудовской Аравии требует смертной казни для убийц Хашкаджи

Киев  •  УНН

 • 10914 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Прокуратура Саудовской Аравии требует смертного приговора для пяти убийц саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог Al-madina.

"Прокуратура: требуем в деле убийства (Хашкаджи - ред.) приказа и инициирования казни 5 человек", - сообщается в сообщении.

Всего в деле убийства саудовского журналиста Хашкаджи есть 11 подозреваемых.

Кроме этого, прокуратура подтвердила, что тело Хашкаджи было расчленено после убийства.

Ранее, сыновья саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в консульстве королевства в Стамбуле, призывали вернуть им тело отца, чтобы они смогли его похоронить.

Как сообщал УНН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи поступил с самого высокого уровня правительства Саудовской Аравии.

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