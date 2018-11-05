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CNN: сини Хашкаджі закликали повернути їм тіло батька

CNN: сини Хашкаджі закликали повернути їм тіло батька

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Сини саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, убитого в консульстві королівства в Стамбулі, закликали повернути їм тіло батька, щоб вони змогли його поховати. Про це повідомив телеканал CNN, передає УНН.

“Все, що ми хочемо зараз, це поховати його в Аль-Бакі (кладовище) в Медині (в Саудівській Аравії) з іншими членами його сім’ї. Я говорив про це з саудівською владою, і я сподіваюся, що це скоро станеться”, — наводить телеканал слова Салаха Хашкаджі — старшого сина убитого журналіста.

“Джамаль ніколи не був дисидентом, він вірив в монархію, що це те, що утримує країну разом, і він вірив в трансформацію, яку вона переживає”, — зазначив один з синів вбитого журналіста.

Як повідомляв УНН, саудівський мільярдер, принц Аль-Валід бен Таляль переконаний, що розслідування вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі, яке проводить влада королівства, підтвердить повну непричетність наслідного принца Мухаммеда бен Сальмана до події.

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