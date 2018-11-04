Саудівський мільярдер переконаний в непричетності наслідного принца до вбивства Хашкаджі

Аль-Валід бен Таляль заявив, що для завершення розслідування потрібен час, однак закликав Ер-Ріяд опублікувати його результати при першій же можливості. “Я публічно прошу Саудівську Аравію... опублікувати (результати) розслідування якомога швидше, — зазначив принц. — Я вважаю, що саудівський принц буде на сто відсотків реабілітований і виправданий”.

Мільярдер в листопаді минулого року увійшов в число десятків членів королівської сім’ї, держслужбовців і підприємців Саудівської Аравії, які були затримані в Ер-Ріяді Вищим комітетом по боротьбі з корупцією на чолі з наслідним принцом, який звинуватив їх у фінансових і посадових злочинах. Як заявляв Мухаммед бен Сальман в інтерв’ю газеті The New York Times, 95% з обвинувачених погодилися на угоду, передавши частину своїх активів владі в обмін на звільнення. Аль-Валід бен Таляль був відпущений на свободу лише майже три місяці згодом після арешту.

В інтерв’ю Fox News, яке він дав з Ер-Ріяда по відеозв’язку, мільярдер заявив, що виявився в числі затриманих в результаті непорозуміння, однак вважає інцидент вичерпаним і не тримає зла на саудівську владу. “Те, що сталося, було прощене і забуте”, — сказав він. При цьому, за словами бізнесмена, багато хто із затриманих тоді осіб дійсно заслуговували цього. У зв’язку з цим бізнесмен поставив Мухаммеду бен Сальману в заслугу успіхи в боротьбі з корупцією, а також соціальні та економічні перетворення, проведені ним в королівстві.

Як повідомляв УНН, Джоан Роулінг і Меріл Стріп закликали ООН провести розслідування вбивства Хашкаджі.