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Саудівський мільярдер переконаний в непричетності наслідного принца до вбивства Хашкаджі

Саудівський мільярдер переконаний в непричетності наслідного принца до вбивства Хашкаджі

Київ • УНН

 • 7980 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Саудівський мільярдер, принц Аль-Валід бен Таляль переконаний, що розслідування вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі, яке проводить влада королівства, підтвердить повну непричетність наслідного принца Мухаммеда бен Сальмана до події. Про це бізнесмен заявив в неділю в інтерв’ю телеканалу Fox News, передає УНН.

Аль-Валід бен Таляль заявив, що для завершення розслідування потрібен час, однак закликав Ер-Ріяд опублікувати його результати при першій же можливості. “Я публічно прошу Саудівську Аравію... опублікувати (результати) розслідування якомога швидше, — зазначив принц. — Я вважаю, що саудівський принц буде на сто відсотків реабілітований і виправданий”.

Мільярдер в листопаді минулого року увійшов в число десятків членів королівської сім’ї, держслужбовців і підприємців Саудівської Аравії, які були затримані в Ер-Ріяді Вищим комітетом по боротьбі з корупцією на чолі з наслідним принцом, який звинуватив їх у фінансових і посадових злочинах. Як заявляв Мухаммед бен Сальман в інтерв’ю газеті The New York Times, 95% з обвинувачених погодилися на угоду, передавши частину своїх активів владі в обмін на звільнення. Аль-Валід бен Таляль був відпущений на свободу лише майже три місяці згодом після арешту.

В інтерв’ю Fox News, яке він дав з Ер-Ріяда по відеозв’язку, мільярдер заявив, що виявився в числі затриманих в результаті непорозуміння, однак вважає інцидент вичерпаним і не тримає зла на саудівську владу. “Те, що сталося, було прощене і забуте”, — сказав він. При цьому, за словами бізнесмена, багато хто із затриманих тоді осіб дійсно заслуговували цього. У зв’язку з цим бізнесмен поставив Мухаммеду бен Сальману в заслугу успіхи в боротьбі з корупцією, а також соціальні та економічні перетворення, проведені ним в королівстві.

Як повідомляв УНН, Джоан Роулінг і Меріл Стріп закликали ООН провести розслідування вбивства Хашкаджі.

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