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Саудовский миллиардер убежден в непричастности наследного принца к убийству Хашкаджи

Саудовский миллиардер убежден в непричастности наследного принца к убийству Хашкаджи

Киев  •  УНН

 • 7980 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Саудовский миллиардер принц Аль-Валид бен Таляль убежден, что расследование убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, которое проводит власть королевства, подтвердит полную непричастность наследного принца Мухаммеда бен Сальмана к событию. Об этом бизнесмен заявил в воскресенье в интервью телеканалу Fox News, передает УНН.

Аль-Валид бен Таляль заявил, что для завершения расследования нужно время, однако призвал Эр-Рияд опубликовать его результаты при первой же возможности. “Я публично прошу Саудовскую Аравию... опубликовать (результаты) расследования как можно скорее, — отметил принц. — Я считаю, что саудовский наследный принц будет на сто процентов реабилитирован и оправдан”.

Миллиардер в ноябре прошлого года вошел в число десятков членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей Саудовской Аравии, которые были задержаны в Эр-Рияде Высшим комитетом по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем, обвинившим их в финансовых и должностных преступлениях. Как заявлял Мухаммед бен Сальман в интервью газете The New York Times, 95% из обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в обмен на освобождение. Аль-Валид бен Таляль был отпущен на свободу лишь почти три месяца спустя после ареста.

В интервью Fox News, которое он дал из Эр-Рияда по видеосвязи, миллиардер заявил, что оказался в числе задержанных в результате недопонимания, однако считает инцидент исчерпанным и не держит зла на саудовских властей. “То, что произошло, было прощено и забыто”, — сказал он. При этом, по словам бизнесмена, многие из задержанных тогда лиц действительно заслуживали этого. В связи с этим бизнесмен поставил Мухаммеду бен Сальману в заслугу успехи в борьбе с коррупцией, а также социальные и экономические преобразования, проведенные им в королевстве.

Как сообщал УНН, Джоан Роулинг и Мерил Стрип призвали ООН провести расследование убийства Хашкаджи.

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