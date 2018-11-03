Джоан Роулінг і Меріл Стріп закликали ООН провести розслідування вбивства Хашкаджі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Понад 100 письменників, артистів і журналістів підписали відкритий лист із закликом до ООН провести незалежне розслідування обставин вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному в суботу на сайті громадської організації PEN America, передає УНН.
“Жорстоке вбивство відомого журналіста і коментатора на іноземній території є серйозним порушенням прав людини і тривожним проявом репресій проти інакодумців, що поширюються в Саудівській Аравії, уряд якої в останні роки посадив у в’язниці безліч письменників, журналістів, правозахисників і юристів, що є широкомасштабним посяганням на свободу самовираження”, — наголошується в листі на ім’я генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.
У числі осіб, які підписали послання, значаться в тому числі американська акторка Меріл Стріп, британська письменниця Джоан Роулінг, драматург Том Стоппард, актори Патрік Стюарт і Алек Болдуін. Підписанти закликають генерального секретаря ООН ініціювати “ретельне і незалежне розслідування зникнення і очевидного вбивства Джамаля Хашкаджі з метою з’ясувати правду” та притягнути винних до відповідальності, йдеться в листі.
Як повідомляв УНН, Ердоган заявив, що наказ про вбивство Хашкаджі віддали в верхах Саудівської Аравії.