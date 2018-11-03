Джоан Роулинг и Мерил Стрип призвали ООН провести расследование убийства Хашкаджи
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Более 100 писателей, артистов и журналистов подписали открытое письмо с призывом к ООН провести независимое расследование обстоятельств убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте общественной организации PEN America, передает УНН.
“Жестокое убийство видного журналиста и комментатора на иностранной территории является серьезным нарушением прав человека и тревожным проявлением усиливающихся репрессий против инакомыслящих в Саудовской Аравии, правительство которой в последние годы посадило в тюрьмы множество писателей, журналистов, правозащитников и юристов, что является широкомасштабным посягательством на свободу самовыражения”, — отмечается в письме на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
В числе лиц, подписавших послание, значатся в том числе американская актриса Мэрил Стрип, британская писательница Джоан Роулинг, драматург Том Стоппард, актеры Патрик Стюарт и Алек Болдуин. Подписанты призывают генерального секретаря ООН инициировать “тщательное и независимое расследование исчезновения и очевидного убийства Джамаля Хашкаджи с целью выяснить правду” и привлечь виновных к ответственности, говорится в письме.
Как сообщал УНН, Эрдоган заявил, что приказ об убийстве Хашкаджи отдали в верхах Саудовской Аравии.