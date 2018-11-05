CNN: сыновья Хашкаджи призвали вернуть им тело отца
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Сыновья саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в консульстве королевства в Стамбуле призвали вернуть им тело отца, чтобы они смогли его похоронить. Об этом сообщил телеканал CNN, передает УНН.
“Все, что мы хотим сейчас, это похоронить его в Аль-Баки (кладбище) в Медине (в Саудовской Аравии) с остальными членами его семьи. Я говорил об этом с саудовскими властями, и я надеюсь, что это скоро произойдет”, — приводит телеканал слова Салаха Хашкаджи — старшего сына убитого журналиста.
“Джамаль никогда не был диссидентом, он верил в монархию, что это то, что удерживает страну вместе, и он верил в трансформацию, которую она переживает”, — отметил один из сыновей убитого журналиста.
Как сообщал УНН, саудовский миллиардер, принц Аль-Валид бен Таляль убежден, что расследование убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, которое проводят власти королевства, подтвердит полную непричастность наследного принца Мухаммеда бен Сальмана к событию.