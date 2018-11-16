Сенаторы в США представили законопроект о прекращении продажи оружия Саудовской Аравии

Авторами законопроекта являются старший демократ сенатского комитета по иностранным делам Боб Менендес, республиканец Тодд Янг, демократ Джек Рид, республиканец Линдси Грэм и демократ Джен Шахин. Законопроект подразумевает “приостановку продажи оружия Саудовской Аравии, запрет на заправку самолетов возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, участвующих в гражданской войне в Йемене”. Также предлагается вводить санкции против тех, кто будет блокировать доступ к гуманитарной помощи в Йемене, а также против тех, кто оказывает поддержку хуситам.

Законопроект предполагает “введение санкции в отношении причастных к смерти журналиста Джамаля Хашкаджи и подготовку отчета о ситуации с правами человека в Саудовской Аравии”.

Сенатор Боб Менендес в своем заявлении отметил, что “приветствует введении санкций против 17 граждан Саудовской Аравии, но этого недостаточно”. “Должно быть проведено открытое и внушающее доверие расследование убийства Хашкаджи, этим законопроектом Конгресс демонстрирует свою приверженность защите прав человека”, — заявил он. Менендес подчеркнул, что сенаторы призывают к нахождению политического выхода из кризиса в Йемене.

Как сообщал УНН, прокуратура Саудовской Аравии требует смертной казни для убийц Хашкаджи.