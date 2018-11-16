Сенаторы в США представили законопроект о прекращении продажи оружия Саудовской Аравии

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105826 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111867 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149044 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143840 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136176 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128060 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170705 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118078 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141642 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Bloomberg: США выступили в G7 против создания группы, которая будет заниматься теневым флотом рф

Bloomberg: США выступили в G7 против создания группы, которая будет заниматься теневым флотом рф

8 марта, 22:18 • 24189 просмотра
Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

8 марта, 22:28 • 65209 просмотра
Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

9 марта, 00:41 • 27244 просмотра
14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

9 марта, 01:10 • 24870 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

9 марта, 01:52 • 103998 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 135167 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 170705 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 180200 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 191083 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 248569 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 149044 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 103643 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 107999 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 110413 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 109838 просмотра
Актуальное
Сенаторы в США представили законопроект о прекращении продажи оружия Саудовской Аравии

Сенаторы в США представили законопроект о прекращении продажи оружия Саудовской Аравии

Киев  •  УНН

 • 7600 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Члены Сената Конгресса США от Республиканской и Демократической партий представили законопроект с предложением приостановить продажу оружия Саудовской Аравии в связи с конфликтом в Йемене и убийством журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении Комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, передает УНН.

Авторами законопроекта являются старший демократ сенатского комитета по иностранным делам Боб Менендес, республиканец Тодд Янг, демократ Джек Рид, республиканец Линдси Грэм и демократ Джен Шахин. Законопроект подразумевает “приостановку продажи оружия Саудовской Аравии, запрет на заправку самолетов возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, участвующих в гражданской войне в Йемене”. Также предлагается вводить санкции против тех, кто будет блокировать доступ к гуманитарной помощи в Йемене, а также против тех, кто оказывает поддержку хуситам.

Законопроект предполагает “введение санкции в отношении причастных к смерти журналиста Джамаля Хашкаджи и подготовку отчета о ситуации с правами человека в Саудовской Аравии”.

Сенатор Боб Менендес в своем заявлении отметил, что “приветствует введении санкций против 17 граждан Саудовской Аравии, но этого недостаточно”. “Должно быть проведено открытое и внушающее доверие расследование убийства Хашкаджи, этим законопроектом Конгресс демонстрирует свою приверженность защите прав человека”, — заявил он. Менендес подчеркнул, что сенаторы призывают к нахождению политического выхода из кризиса в Йемене.

Как сообщал УНН, прокуратура Саудовской Аравии требует смертной казни для убийц Хашкаджи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы