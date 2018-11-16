Сенаторы в США представили законопроект о прекращении продажи оружия Саудовской Аравии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Члены Сената Конгресса США от Республиканской и Демократической партий представили законопроект с предложением приостановить продажу оружия Саудовской Аравии в связи с конфликтом в Йемене и убийством журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении Комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, передает УНН.
Авторами законопроекта являются старший демократ сенатского комитета по иностранным делам Боб Менендес, республиканец Тодд Янг, демократ Джек Рид, республиканец Линдси Грэм и демократ Джен Шахин. Законопроект подразумевает “приостановку продажи оружия Саудовской Аравии, запрет на заправку самолетов возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, участвующих в гражданской войне в Йемене”. Также предлагается вводить санкции против тех, кто будет блокировать доступ к гуманитарной помощи в Йемене, а также против тех, кто оказывает поддержку хуситам.
Законопроект предполагает “введение санкции в отношении причастных к смерти журналиста Джамаля Хашкаджи и подготовку отчета о ситуации с правами человека в Саудовской Аравии”.
Сенатор Боб Менендес в своем заявлении отметил, что “приветствует введении санкций против 17 граждан Саудовской Аравии, но этого недостаточно”. “Должно быть проведено открытое и внушающее доверие расследование убийства Хашкаджи, этим законопроектом Конгресс демонстрирует свою приверженность защите прав человека”, — заявил он. Менендес подчеркнул, что сенаторы призывают к нахождению политического выхода из кризиса в Йемене.
Как сообщал УНН, прокуратура Саудовской Аравии требует смертной казни для убийц Хашкаджи.