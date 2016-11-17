Сенат США схвалить механізм відновлення санкцій проти Ірану – лідер республікаців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сенат США в грудні підтримає і відправить на підпис президентові Бараку Обамі законопроект, який передбачає можливість відновлення санкцій щодо Ірану. Про це лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив 16 листопада, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Раніше цього тижня Палата представників проголосувала за продовження на 10 років дії закону про санкції проти Ірану. Цей документ уперше був ухвалений у 1996 році, щоб запобігти здобуттю Іраном ядерної зброї. Дія закону закінчується наприкінці 2016 року.
Сполучені Штати надали Іранові деяке послаблення санкцій в межах угоди, яка вимагає від Тегерана приборкання його ядерних амбіцій. Водночас законодавці прагнуть залишити для наступних президентів США механізм відновлення санкцій у разі майбутніх провокацій з боку Ірану, зокрема, можливого порушення ядерної угоди.
Нині майбутнє цієї угоди є невизначеним, оскільки обраний президентом Д.Трамп виступав під час виборчої кампанії з різкою критикою домовленостей із Іраном, а республіканці в Конгресі торік проголосували проти ядерної угоди.
Як повідомляв УНН, палата представників Конгресу США у вівторок проголосувала за продовження на 10 років дії закону про санкції проти Ірану. Дане рішення підтримали 419 голосуючих, лише один проголосував проти.