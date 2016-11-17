Сенат США одобрит механизм восстановления санкций против Ирана - лидер республиканцев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сенат США в декабре поддержит и отправит на подпись президенту Бараку Обаме законопроект, который предусматривает возможность восстановления санкций в отношении Ирана. Об этом лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил 16 ноября, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Ранее на этой неделе Палата представителей проголосовала за продление на 10 лет действия закона о санкциях против Ирана. Этот документ впервые был принят в 1996 году, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Действие закона заканчивается в конце 2016 года.
Соединенные Штаты предоставили Ирану некоторое ослабление санкций в рамках соглашения, которое требует от Тегерана обуздания его ядерных амбиций. В то же время законодатели стремятся оставить для следующих президентов США механизм восстановления санкций в случае будущих провокаций со стороны Ирана, в частности, возможного нарушения ядерного соглашения.
Сейчас будущее этого соглашения является неопределенным, поскольку избранный президентом Д.Трамп выступал во время избирательной кампании с резкой критикой договоренностей с Ираном, а республиканцы в Конгрессе в прошлом году проголосовали против ядерного соглашения.
Как сообщал УНН, палата представителей Конгресса США во вторник проголосовала за продление на 10 лет действия закона о санкциях против Ирана. Данное решение поддержали 419 голосующих, только один проголосовал против.