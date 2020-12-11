Сенат США підтримав оборонний бюджет, де передбачено 250 млн доларів для України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сенат Сполучених Штатів підтримав законопроект про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік, де передбачається виділення 250 млн доларів на військову допомогу Україні, передає УНН із посиланням на Reuters.
Відзначимо, що документ підтримало 75 членів Сенату США.
Нагадаємо, палата представників Конгресу США у вівторок схвалила проект оборонного бюджету на 2021 фінансовий рік (почався 1 жовтня). Бюджетом передбачено допомогу Україні у сфері безпеки та санкції проти Nord Stream-2.
Проект оборонного бюджету, загальним обсягом понад 740 млрд доларів, передбачає виділення на базові потреби Пентагону 635,5 млрд доларів, на реалізацію програм в області національної безпеки по лінії міністерства енергетики — 26,6 млрд доларів, на проведення операцій за кордоном піде 69 млрд доларів.
Документ, крім іншого, включає розширення санкцій відносно російських газопроводів “Північний потік — 2” і “Турецький потік”, а також обов’язкові рестрикції щодо Анкари через покупки нею російських зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400.
Крім того, передбачається виділення 250 млн доларів на військову допомогу Україні.