Палата представників Конгресу США схвалила проект військового бюджету з 250 млн доларів для України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Палата представників Конгресу США у вівторок схвалила проект оборонного бюджету на 2021 фінансовий рік (почався 1 жовтня). Бюджетом передбачено допомогу Україні у сфері безпеки та санкції проти Nord Stream-2, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Проект оборонного бюджету, загальним обсягом понад 740 млрд доларів, передбачає виділення на базові потреби Пентагону 635,5 млрд доларів, на реалізацію програм в області національної безпеки по лінії міністерства енергетики — 26,6 млрд доларів, на проведення операцій за кордоном піде 69 млрд доларів.
Документ, крім іншого, включає розширення санкцій відносно російських газопроводів “Північний потік — 2” і “Турецький потік”, а також обов’язкові рестрикції щодо Анкари через покупки нею російських зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400.
Крім того, передбачається виділення 250 млн доларів на військову допомогу Україні.
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Далі проєкт закону має пройти голосування в Сенаті Конгресу США.
Влітку спочатку контрольована демократами Палата представників, а потім Сенат, де більшість за республіканцями, схвалили свої версії проекту оборонного бюджету на 2021 фінансовий рік. Для узгодження деталей двох цих документів була скликана комісія з представників обох палат. Погоджений документ законодавці представили минулого тижня. Незабаром його, як очікується, розгляне Сенат США. У разі затвердження законопроекту верхньою палатою американського законодавчого органу він надійде на підпис президенту.
У свою чергу нинішній глава вашингтонської адміністрації Дональд Трамп раніше пообіцяв накласти вето на цей документ. Невдоволення президента викликає в першу чергу відсутність в проекті бюджету пункту про скасування розділу 230 закону про етику в сфері комунікацій від 1996 року, який захищає технологічні компанії від судових позовів за розміщення, видалення або інше модерування користувацького контенту. В кінці травня американський лідер підписав виконавчий указ про регулювання діяльності соціальних мереж в країні. За словами Трампа, цей документ покликаний встановити нове регулювання на основі даного розділу. Як зазначив тоді глава Білого дому, соціальні мережі, замішані в цензурі або політичних діях, більше не будуть мати захистом від відповідальності.
Крім того, американський президент виступає проти передбачуваного законопроектом обов’язкового перейменування військових об’єктів, названих на честь діячів Конфедеративних Штатів Америки періоду Громадянської війни в США (1861-1865 роки), і позбавлення від будь-якої іншої символіки рабовласницького Півдня. Трамп також піддав законопроект критиці через обмеження, що стосуються питання скорочення чисельності американських військ за кордоном.