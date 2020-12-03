Україна отримає 128 млн грн міжнародної допомоги на "цифровізацію послуг"

"Трирічний проект "Електронні, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні" (Підтримка DIA) із загальним бюджетом 128 млн грн (приблизно 4,5 млн доларів США) допоможе Мінцифрі реалізувати спільні цілі та ініціативи у цифровому форматі. Проект спрямований на покращення якості доступу громадян до електронних адміністративно-соціальних послуг. Цей проект запущений Мінцифрою та Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні за підтримки посольства Швеції", - йдеться у повідомленні.

Віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що команда Мінцифри вже рік працює над тим, щоб зробити Україну найзручнішою державою у світі.

Повідомляється, що Мінцифра буде працювати над:

• комплексними послугами для громадян, які належать до вразливих груп населення;

• розробкою програмного забезпечення для послуг та супутнє обладнання;

• створення стійкої інфраструктури та доступ до інформаційно-комунікаційних технологій;

• підвищенням рівня цифрової грамотності та кібергігієни, програми з цифрової освіти;

• комунікаційними кампаніями про електронні послуги та створення служб підтримки користувачів сервісів;

• системою підвищення кваліфікації та нормативною базою;

• навчальнням та тренінговими програми в державних органах влади, ЦНАП тощо;

• співпрацею з офісом Уповноваженого з прав людини.

Також повідомляється, що програма підтримки допоможе подолати цифровий розрив між поколіннями та між групами українців, які належать до різних соціальних верств. Спільно з партнерами пропрацьовуються нові цифрові рішення для:

• старших людей та пенсіонерів;

• осіб з інвалідністю;

• осіб, що живуть за межею бідності;

• осіб, що проживають у сільській місцевості;

• молоді, що проживає на територіях, уражених конфліктом;

• етнічних меншин (особливо ромське населення) та ВПО;

• ветеранів та ветеранок, які повертаються до цивільного життя.

Нагадаємо, у Мінцифри роз'яснили запуск е-лікарняного з 2021 року.