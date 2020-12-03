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Україна отримає 128 млн грн міжнародної допомоги на "цифровізацію послуг"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Уряд Швеції та Програма розвитку ООН (ПРООН) надають фінансування на підтримку електронних та інклюзивних сервісів для вразливих груп населення України у розмірі 128 млн грн. Про це УНН повідомлє із посиланням на пресслужбу Мінцифри та комітету цифрової трансформації України.

"Трирічний проект "Електронні, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні" (Підтримка DIA) із загальним бюджетом 128 млн грн (приблизно 4,5 млн доларів США) допоможе Мінцифрі реалізувати спільні цілі та ініціативи у цифровому форматі. Проект спрямований на покращення якості доступу громадян до електронних адміністративно-соціальних послуг. Цей проект запущений Мінцифрою та Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні за підтримки посольства Швеції", - йдеться у повідомленні.

Віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що команда Мінцифри вже рік працює над тим, щоб зробити Україну найзручнішою державою у світі.

Повідомляється, що Мінцифра буде працювати над:

• комплексними послугами для громадян, які належать до вразливих груп населення;
• розробкою програмного забезпечення для послуг та супутнє обладнання;
• створення стійкої інфраструктури та доступ до інформаційно-комунікаційних технологій;
• підвищенням рівня цифрової грамотності та кібергігієни, програми з цифрової освіти;
• комунікаційними кампаніями про електронні послуги та створення служб підтримки користувачів сервісів;
• системою підвищення кваліфікації та нормативною базою;
• навчальнням та тренінговими програми в державних органах влади, ЦНАП тощо;
• співпрацею з офісом Уповноваженого з прав людини.

Також повідомляється, що програма підтримки допоможе подолати цифровий розрив між поколіннями та між групами українців, які належать до різних соціальних верств. Спільно з партнерами пропрацьовуються нові цифрові рішення для:
• старших людей та пенсіонерів;
• осіб з інвалідністю;
• осіб, що живуть за межею бідності;
• осіб, що проживають у сільській місцевості;
• молоді, що проживає на територіях, уражених конфліктом;
• етнічних меншин (особливо ромське населення) та ВПО;
• ветеранів та ветеранок, які повертаються до цивільного життя.

Нагадаємо, у Мінцифри роз'яснили запуск е-лікарняного з 2021 року.

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