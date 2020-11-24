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У Мінцифри роз'яснили запуск е-лікарняного з 2021 року

У Мінцифри роз'яснили запуск е-лікарняного з 2021 року

Київ • УНН

 • 16738 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Електронні лікарняні запрацюють вже з 2021 року, вони будуть одразу в електронному вигляді, нічого дублювати не буде потрібно. Про це заявив віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

"Е-лікарняні – революційний продукт, що запрацює вже з 2021-го. Запуск е-лікарняних дозволить не лише скасувати лікарняний як паперову довідку, що є елементом бюрокартії, а й заощаджувати час лікарів та пацієнтів", - процитували слова Федорова у міністерстві.

З його слів, "електронні лікарняні будуть одразу в електронному вигляді, нічого дублювати не потрібно". "Це буде звичайна форма в онлайн-системі, заповнення якої займатиме кілька хвилин. Після цього підписаний електронним підписом документ автоматично надсилатиметься до інших державних органів для виплат”, — підкреслив Федоров.

У Мінцифри додали, що запуск цього сервісу стане можливістю "швидко та ефективно оплачувати лікарняні без фізичних контактів, гарантувати обґрунтованість виплат та економити державні кошти".

"Для запровадження електронних лікарняних Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством охорони здоров’я повністю перебудовують процес отримання лікарняного. Запуск стане можливим завдяки повноцінній інтеграції електронної системи охорони здоров’я із системою Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування України", - вказали у Мінцифри.

Нагадаємо, з початку 2021 року в Україні планується повноцінний запуск е-лікарняних з повною інтеграцією в eHealth. Раніше у МОЗ вказували, що планують запустити пілотний проект е-лікарняних з використанням інтерфейсу Пенсійного фонду.

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