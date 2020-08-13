У МОЗ повідомили, коли в Україні повноцінно запрацюють е-лікарняні

КИЇВ. 13 серпня. УНН. З початку 2021 року в Україні планується повноцінний запуск е-лікарняних з повною інтеграцією в eHealth. Про це у своєму Facebook заявив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифровізації Ярослав Кучер, передає кореспондент УНН.