У МОЗ повідомили, коли в Україні повноцінно запрацюють е-лікарняні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. З початку 2021 року в Україні планується повноцінний запуск е-лікарняних з повною інтеграцією в eHealth. Про це у своєму Facebook заявив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифровізації Ярослав Кучер, передає кореспондент УНН.
"Уже завершено тестування спрощеної моделі системи електронних лікарняних. Воно виявило певні недоліки, які будуть усунені, і з початку 2021 року планується повноцінний запуск е-лікарняних з повною інтеграцією в eHealth", - зазначив він.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я планує запустити пілотний проект електронних лікарняних з використанням інтерфейсу на сайті Пенсійного фонду.