В Минздраве сообщили, когда в Украине полноценно заработают э-больничные

"Уже завершено тестирование упрощенной модели системы электронных больничных. Оно выявило определенные недостатки, которые будут устранены, и с начала 2021 года планируется полноценный запуск э-больничных с полной интеграцией в eHealth", - отметил он.

Напомним, Министерство здравоохранения планирует запустить пилотный проект электронных больничных с использованием интерфейса на сайте Пенсионного фонда.