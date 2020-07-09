МОЗ планує запустити пілотний проект "е-лікарняних" з використанням інтерфейсу Пенсійного фонду

"Що важливо на етапі переходу до електронних лікарняних. Наразі у нас є в роботі підготовка нормативно-правових актів, які забезпечать роботу цих документів. Для того, щоб не втрачати час, рухатися вперед - ми наразі запускаємо електронні лікарняні у два етапи. Є дві моделі розвитку цього проекту. Перша – це так звана "спрощена система". У чому вона полягає? Наші партнери з Пенсійного фонду України розробили спеціальний веб-інтерфейс на сайті Пенсійного фонду, де лікар зі свого медичного закладу за допомогою електронно-цифрового підпису у спеціальній формі може вносити інформацію про пацієнта щодо його тимчасової непрацездатності", - розповів Кучер.

За його словами, далі в автоматичному режимі всім відповідним службам ця інформація буде надаватися з бази даних Пенсійного фонду.

"У чому тут є перевага? Перевага перша – це вже розроблено, ми виробляємо нормативно-правову базу та надаємо свої рекомендації…І це вже зараз може запустити електронні лікарняні, як ми прогнозували - до кінця літа", - сказав Кучер.

Кучер зазначив, що насправді цей час був взятий із запасом, щоб протестувати у реальному часі, наскільки зручно це для лікарів.

"До завтра до 15:00 ми приймаємо від усіх відповідних медзакладів форми реєстрації для тих, хто хоче протестувати цю систему, поки вона повністю не введена у промислову експлуатацію", - розповів Кучер.

За його словами, після реєстрації медустанови отримають інструкції для роботи у пілотному проекті електронних лікарняних. Вже після отримання результатів пілотного проекту будуть затверджені нормативні документи, що дозволять ввести систему у промислову експлуатацію.

Кучер додав, що паралельно йде розробка центрального компоненту систем, що дозволяє виписати електронний лікарняний з мінімальними витратами часу з боку лікаря.

Також, за словами Кучера, паралельно йде розробка центрального компоненту системи, що дозволяє виписати електронний лікарняний з мінімальними витратами часу з боку лікаря.

Як повідомлялося, для роботи з eНealth сімейному лікарю достатньо мати смартфон.

Нагадаємо, запровадження електронних лікарняних щорічно зекономить державі до 5 млрд грн.