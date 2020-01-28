Запровадження електронних лікарняних щорічно зекономить державі до 5 млрд грн – Мінсоцполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Запровадження електронних лікарняних дозволить державі щорічно економити від 1 до 5 млрд гривень. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, передає УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"Електронні лікарняні дозволять зекономити від 1 до 5 млрд грн щорічно", - зазначив Коваль.
Також він підкреслив, що запровадження системи електронних лікарняних дозволить оперативно перевіряти правомірність їх видачі і мінімізувати зловживання у цій сфері.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики планує з 1 квітня запровадити в Україні електронні лікарняні.