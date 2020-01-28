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В Україні з 1 квітня з’являться електронні лікарняні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Міністерство соціальної політики планує з 1 квітня запровадити в Україні електронні лікарняні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.

В Україні з 1 квітня з’являться електронні лікарняні

“З 1 квітня в Україні з’являться електронні лікарняні. Це буде перший етап, але цей крок дозволить навести лад у системі та продовжити боротьбу з корупцією у сфері соціального страхування. Нам зміни потрібні незворотні, які покращать ситуацію у системі соціального страхування України”, - наголосив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль.

За його словами, електронний лікарняний принесе більше прозорості та відкритості у процес видачі лікарняних

"Цей крок передбачає автоматизацію процесів та дає можливість відслідкувати весь процес оформлення лікарняного: кожен лікар, який видає лікарняний, повинен буде підписати документ своїм цифровим підписом в електронній системі. Інформація через реєстр в Пенсійному фонді буде автоматично передана у Фонд соціального страхування – в установі одразу знатимуть, що людина захворіла і повинна отримати компенсацію – оскільки є платником єдиного соціального внеску. Весь процес буде прозорим”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України планує запроваджувати електронні лікарняні з квітня 2020 року.

Українські Національні Новини

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