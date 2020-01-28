В Украине с 1 апреля появятся электронные больничные
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Министерство социальной политики планирует с 1 апреля ввести в Украине электронные больничные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования. Нам изменения нужны необратимые, которые улучшат ситуацию в системе социального страхования Украины", - подчеркнул заместитель министра социальной политики Олег Коваль.
По его словам, электронный больничный принесет больше прозрачности и открытости в процесс выдачи больничных
"Этот шаг предполагает автоматизацию процессов и дает возможность отследить весь процесс оформления больничного: каждый врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе. Информация из реестра в Пенсионном фонде автоматически передана в Фонд социального страхования - в учреждении сразу будут знать, что человек заболел и должен получить компенсацию - поскольку является плательщиком единого социального взноса. Весь процесс будет прозрачным", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины планирует вводить электронные больничные с апреля 2020 года.