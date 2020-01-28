Введение электронных больничных ежегодно сэкономит государству в 5 млрд грн - Минсоцполитики
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Введение электронных больничных позволит государству ежегодно экономить от 1 до 5 млрд гривен. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Электронные больничные позволят сэкономить от 1 до 5 млрд грн ежегодно", - отметил Коваль.
Также он подчеркнул, что введение системы электронных больничных позволит оперативно проверять правомерность их выдачи и минимизировать злоупотребления в этой сфере.
Напомним, Министерство социальной политики планирует с 1 апреля ввести в Украине электронные больничные.