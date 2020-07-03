Для роботи з eНealth сімейному лікарю достатньо мати смартфон - МОЗ

“Для роботи з eНealth, наприклад, на первинній ланці, сімейному лікарю достатньо мати смартфон. Це все, що вам необхідно про це знати. Тому що для того, щоб почати приймати пацієнта і внести цю інформацію, вам не потрібно оновлювати серверну інфраструктуру. Вам не потрібно починати якесь будівництво, або протягувати інтернет з якогось обласного центру. Це не потрібно, це вже є в смартфоні”, - сказав Ярослав Кучер.

Він зазначив, що зі свого боку у МОЗ готові надати всі необхідні рекомендації щодо максимально ефективного використання наявних ресурсів у лікарнях, а також розглядається можливість часткового оновлення технічних засобів: комп’ютерів та телефонії.

За його словами, наразі первинну ланку обслуговують 29 медичних інформаційних систем, ще 30 - вторинну, із них 15 мають співпрацю з аптечними закладами.

Він зазначив, що чутливі дані про пацієнта та його історію хвороби надійно захищені, що закладено в архітектуру системи. Інформація розміщена у різних базах даних, і якщо відбувається витік даних - зв’язати інформацію між собою неможливо.

За його словами, використання eНealth дозволить робити прогнози, що станеться, наприклад, при новій епідемії.

Довідка УНН: eНealth — це українська інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією в електронному вигляді.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли про роботу над системою eНealth.