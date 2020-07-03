Для роботи з eНealth сімейному лікарю достатньо мати смартфон - МОЗ

ukru
Ексклюзив
08:24 • 55794 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 103588 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 107022 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 167057 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 138829 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 147123 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148362 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129299 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183266 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126299 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

20 березня, 02:30 • 32238 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 126037 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 112255 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 112495 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 99539 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 55773 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 103574 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 107012 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 99496 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 133321 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 105471 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 106031 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 123666 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 140137 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 138114 перегляди
Актуальне
Для роботи з eНealth сімейному лікарю достатньо мати смартфон - МОЗ

Для роботи з eНealth сімейному лікарю достатньо мати смартфон - МОЗ

Київ • УНН

 • 12111 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Для роботи з системою eНealth сімейному лікарю достатньо мати смартфон. Для прийому пацієнтів не потрібно оновлювати серверну інфраструктуру. Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я за питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер, передає кореспондент УНН.

“Для роботи з eНealth, наприклад, на первинній ланці, сімейному лікарю достатньо мати смартфон. Це все, що вам необхідно про це знати. Тому що для того, щоб почати приймати пацієнта і внести цю інформацію, вам не потрібно оновлювати серверну інфраструктуру. Вам не потрібно починати якесь будівництво, або протягувати інтернет з якогось обласного центру. Це не потрібно, це вже є в смартфоні”, - сказав Ярослав Кучер.

Він зазначив, що зі свого боку у МОЗ готові надати всі необхідні рекомендації щодо максимально ефективного використання наявних ресурсів у лікарнях, а також розглядається можливість часткового оновлення технічних засобів: комп’ютерів та телефонії.

За його словами, наразі первинну ланку обслуговують 29 медичних інформаційних систем, ще 30 - вторинну, із них 15 мають співпрацю з аптечними закладами.

Він зазначив, що чутливі дані про пацієнта та його історію хвороби надійно захищені, що закладено в архітектуру системи. Інформація розміщена у різних базах даних, і якщо відбувається витік даних - зв’язати інформацію між собою неможливо.

За його словами, використання eНealth дозволить робити прогнози, що станеться, наприклад, при новій епідемії.

Довідка УНН: eНealth — це українська інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією в електронному вигляді.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли про роботу над системою eНealth.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32