Для роботи з eНealth сімейному лікарю достатньо мати смартфон - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Для роботи з системою eНealth сімейному лікарю достатньо мати смартфон. Для прийому пацієнтів не потрібно оновлювати серверну інфраструктуру. Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я за питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер, передає кореспондент УНН.
“Для роботи з eНealth, наприклад, на первинній ланці, сімейному лікарю достатньо мати смартфон. Це все, що вам необхідно про це знати. Тому що для того, щоб почати приймати пацієнта і внести цю інформацію, вам не потрібно оновлювати серверну інфраструктуру. Вам не потрібно починати якесь будівництво, або протягувати інтернет з якогось обласного центру. Це не потрібно, це вже є в смартфоні”, - сказав Ярослав Кучер.
Він зазначив, що зі свого боку у МОЗ готові надати всі необхідні рекомендації щодо максимально ефективного використання наявних ресурсів у лікарнях, а також розглядається можливість часткового оновлення технічних засобів: комп’ютерів та телефонії.
За його словами, наразі первинну ланку обслуговують 29 медичних інформаційних систем, ще 30 - вторинну, із них 15 мають співпрацю з аптечними закладами.
Він зазначив, що чутливі дані про пацієнта та його історію хвороби надійно захищені, що закладено в архітектуру системи. Інформація розміщена у різних базах даних, і якщо відбувається витік даних - зв’язати інформацію між собою неможливо.
За його словами, використання eНealth дозволить робити прогнози, що станеться, наприклад, при новій епідемії.
Довідка УНН: eНealth — це українська інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією в електронному вигляді.
Нагадаємо, у МОЗ розповіли про роботу над системою eНealth.