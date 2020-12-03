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Украина получит 128 млн грн международной помощи на "цифровизацию услуг"

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Правительство Швеции и Программа развития ООН (ПРООН) предоставляют финансирование на поддержку электронных и инклюзивных сервисов для уязвимых групп населения Украины в размере 128 млн грн. Об этом  УНН сообщат со ссылкой на пресс-службу Минцифры и комитета цифровой трансформации Украины.

"Трехлетний проект "Электронные, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине"(Поддержка DIA) с общим бюджетом 128 млн грн (примерно 4,5 млн долларов США) поможет Минцифри реализовать общие цели и инициативы в цифровом формате. Проект направлен на улучшение качества доступа граждан к электронным административно-социальным услугам. Этот проект запущен Минцифрой и Программой развития ООН (ПРООН) в Украине при поддержке посольства Швеции", - говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что команда Минцифры уже год работает над тем, чтобы сделать Украину самым удобным государством в мире.

Сообщается, что Минцифра будет работать над:

• комплексными услугами для граждан, относящихся к уязвимым группам населения;
• разработкой программного обеспечения для услуг сопутствующего оборудования;
• созданием устойчивой инфраструктуры и доступ к информационно-коммуникационным технологиям;
• повышением уровня цифровой грамотности и кибергигиены, программы по цифровому образованию;
• коммуникационными кампаниями об электронных услугах и создании служб поддержки сервисов;
• системой повышения квалификации и нормативной базой;
• обучающими и тренинговыми программами в государственных органах власти, ЦПАУ и тому подобное;
• сотрудничеством с офисом Уполномоченного по правам человека.

Также сообщается, что программа поддержки поможет преодолеть цифровой разрыв между поколениями и между группами украинцев, принадлежащих к разным социальным слоям. Совместно с партнерами прорабатываются новые цифровые решения для:
• пожилых людей и пенсионеров;
• лиц с инвалидностью;
• лиц, живущих за чертой бедности;
• лиц, проживающих в сельской местности;
• молодежи, проживающей на территориях, пораженных конфликтом;
• этнических меньшинств (особенно цыганского населения) и ВПО;
• ветеранов и ветеранок, которые возвращаются к гражданской жизни.

Напомним, в Минцифры разъяснили запуск электронного больничного с 2021 года.

Украинские Национальные Новости

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