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Сенат США поддержал оборонный бюджет, где предусмотрено 250 млн долларов для Украины

Сенат США поддержал оборонный бюджет, где предусмотрено 250 млн долларов для Украины

Киев  •  УНН

 • 17847 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сенат США поддержал законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год, где предусматривается выделение 250 млн долларов на военную помощь Украине, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Отметим, что документ поддержали 75 членов Сената США.

Напомним, палата представителей Конгресса США во вторник одобрил проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября). Бюджетом предусмотрена помощь Украине в сфере безопасности и санкции против Nord Stream-2.

Проект оборонного бюджета, общим объемом более 740 млрд долларов, предусматривает выделение на базовые нужды Пентагона 635,5 млрд долларов, на реализацию программ в области национальной безопасности по линии министерства энергетики - 26,6 млрд долларов, на проведение операций за рубежом пойдет 69 млрд долларов.

Документ, помимо прочего, включает расширение санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также обязательные рестрикции относительно Анкары через покупку ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Кроме того, предполагается выделение 250 млн долларов на военную помощь Украине.

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