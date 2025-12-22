$42.340.00
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13
21 грудня, 20:13 • 18711 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
21 грудня, 12:47
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 24938 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49
21 грудня, 09:49 • 33411 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21
21 грудня, 09:21 • 33118 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28
20 грудня, 17:28 • 45116 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
20 грудня, 17:18
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 70190 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00
20 грудня, 17:00 • 78968 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36
20 грудня, 16:36 • 45216 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15
20 грудня, 14:15 • 38365 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
Сертифікат на авто для військових: уряд за półтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:21
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 116460 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:39
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 85623 перегляди
Сексуальна експлуатація та заборонений контент: топменеджер клубу АПЛ потрапив під слідство

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Поліція розслідує у Лондоні справу щодо одного з керівників футбольного клубу Прем'єр-ліги, якого підозрюють у сексуальній експлуатації неповнолітніх та виготовленні непристойних матеріалів. Одна з ймовірних жертв на момент злочину мала 15 років, а сам фігурант досі залишається на посаді.

Сексуальна експлуатація та заборонений контент: топменеджер клубу АПЛ потрапив під слідство

Лондонська поліція розпочала розслідування стосовно одного з найвпливовіших керівників відомого футбольного клубу Прем’єр-ліги. Функціонера підозрюють у серії тяжких злочинів, серед яких сексуальна експлуатація неповнолітніх та виготовлення непристойних матеріалів. Про це повідомляє видання The Athletic, пише УНН.

Деталі

Наразі ім'я фігуранта справи не розголошується. За даними слідства, події охоплюють тривалий період і відбувалися в різних локаціях на південному сході Англії. Зазначається, що одній із імовірних жертв на момент вчинення злочину було лише 15 років. Справою займається елітний спецпідрозділ RASSO, що спеціалізується на найтяжчих випадках сексуального насильства.

У листопаді до поліції надійшов сигнал про ймовірне виготовлення забороненого контенту та дії сексуального характеру. Зараз проводяться початкові слідчі заходи. На даний момент затримань не зафіксовано 

– зазначається в офіційному релізі поліції Лондона.

Попри серйозність звинувачень, фігурант досі залишається на своїй посаді в клубі АПЛ і продовжує виконувати обов’язки. Поліція не розкриває його ім'я, оскільки офіційних звинувачень ще не висунуто, а розслідування перебуває на початковій стадії. Уточнюється, що інкриміновані епізоди не пов’язані безпосередньо з футбольною діяльністю підозрюваного.

Голову одного з найтитулованіших футбольних клубів Туреччини "Фенербахче" допитали у масштабній справі про наркотики
22.12.25, 04:05

Степан Гафтко

СпортНовини Світу
Англія
Туреччина