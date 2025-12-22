Сексуальна експлуатація та заборонений контент: топменеджер клубу АПЛ потрапив під слідство
Київ • УНН
Поліція розслідує у Лондоні справу щодо одного з керівників футбольного клубу Прем'єр-ліги, якого підозрюють у сексуальній експлуатації неповнолітніх та виготовленні непристойних матеріалів. Одна з ймовірних жертв на момент злочину мала 15 років, а сам фігурант досі залишається на посаді.
Лондонська поліція розпочала розслідування стосовно одного з найвпливовіших керівників відомого футбольного клубу Прем’єр-ліги. Функціонера підозрюють у серії тяжких злочинів, серед яких сексуальна експлуатація неповнолітніх та виготовлення непристойних матеріалів. Про це повідомляє видання The Athletic, пише УНН.
Деталі
Наразі ім'я фігуранта справи не розголошується. За даними слідства, події охоплюють тривалий період і відбувалися в різних локаціях на південному сході Англії. Зазначається, що одній із імовірних жертв на момент вчинення злочину було лише 15 років. Справою займається елітний спецпідрозділ RASSO, що спеціалізується на найтяжчих випадках сексуального насильства.
У листопаді до поліції надійшов сигнал про ймовірне виготовлення забороненого контенту та дії сексуального характеру. Зараз проводяться початкові слідчі заходи. На даний момент затримань не зафіксовано
Попри серйозність звинувачень, фігурант досі залишається на своїй посаді в клубі АПЛ і продовжує виконувати обов’язки. Поліція не розкриває його ім'я, оскільки офіційних звинувачень ще не висунуто, а розслідування перебуває на початковій стадії. Уточнюється, що інкриміновані епізоди не пов’язані безпосередньо з футбольною діяльністю підозрюваного.
