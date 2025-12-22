Сексуальная эксплуатация и запрещенный контент: топ-менеджер клуба АПЛ попал под следствие
Полиция расследует в Лондоне дело в отношении одного из руководителей футбольного клуба Премьер-лиги, которого подозревают в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и изготовлении непристойных материалов. Одна из предполагаемых жертв на момент преступления была 15 лет, а сам фигурант до сих пор остается на должности.
Лондонская полиция начала расследование в отношении одного из самых влиятельных руководителей известного футбольного клуба Премьер-лиги. Функционера подозревают в серии тяжких преступлений, среди которых сексуальная эксплуатация несовершеннолетних и изготовление непристойных материалов. Об этом сообщает издание The Athletic, пишет УНН.
В настоящее время имя фигуранта дела не разглашается. По данным следствия, события охватывают длительный период и происходили в различных локациях на юго-востоке Англии. Отмечается, что одной из вероятных жертв на момент совершения преступления было всего 15 лет. Делом занимается элитное спецподразделение RASSO, специализирующееся на самых тяжких случаях сексуального насилия.
В ноябре в полицию поступил сигнал о возможном изготовлении запрещенного контента и действиях сексуального характера. Сейчас проводятся начальные следственные мероприятия. На данный момент задержаний не зафиксировано
Несмотря на серьезность обвинений, фигурант до сих пор остается на своей должности в клубе АПЛ и продолжает выполнять обязанности. Полиция не раскрывает его имя, поскольку официальных обвинений еще не предъявлено, а расследование находится на начальной стадии. Уточняется, что инкриминируемые эпизоды не связаны непосредственно с футбольной деятельностью подозреваемого.
