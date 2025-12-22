Сексуальная эксплуатация и запрещенный контент: топ-менеджер клуба АПЛ попал под следствие

$42.340.00
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 18674 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 24913 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 33386 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 33102 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 45100 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 70181 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 78951 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 45215 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 38362 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
Эксклюзивы
Стармер и Трамп во Флориде обсудили будущее Украины21 декабря, 19:28 • 7178 просмотра
Макрон объявил о строительстве нового авианосца для Франции, несмотря на бюджетный кризис21 декабря, 19:45 • 3108 просмотра
Звезда хорроров Джеймс Рэнсон умер в 46 лет: судмедэксперты назвали причину21 декабря, 21:19 • 10638 просмотра
"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа02:55 • 5624 просмотра
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду03:48 • 9532 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 22674 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 45382 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 78949 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 116443 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 85606 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Николас Мадуро
Джеффри Эпштейн
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Венесуэла
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 18298 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 20098 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 32305 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 55078 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 37961 просмотра
Техника
Золото
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм

Сексуальная эксплуатация и запрещенный контент: топ-менеджер клуба АПЛ попал под следствие

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Полиция расследует в Лондоне дело в отношении одного из руководителей футбольного клуба Премьер-лиги, которого подозревают в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и изготовлении непристойных материалов. Одна из предполагаемых жертв на момент преступления была 15 лет, а сам фигурант до сих пор остается на должности.

Сексуальная эксплуатация и запрещенный контент: топ-менеджер клуба АПЛ попал под следствие

Лондонская полиция начала расследование в отношении одного из самых влиятельных руководителей известного футбольного клуба Премьер-лиги. Функционера подозревают в серии тяжких преступлений, среди которых сексуальная эксплуатация несовершеннолетних и изготовление непристойных материалов. Об этом сообщает издание The Athletic, пишет УНН.

Подробности

В настоящее время имя фигуранта дела не разглашается. По данным следствия, события охватывают длительный период и происходили в различных локациях на юго-востоке Англии. Отмечается, что одной из вероятных жертв на момент совершения преступления было всего 15 лет. Делом занимается элитное спецподразделение RASSO, специализирующееся на самых тяжких случаях сексуального насилия.

В ноябре в полицию поступил сигнал о возможном изготовлении запрещенного контента и действиях сексуального характера. Сейчас проводятся начальные следственные мероприятия. На данный момент задержаний не зафиксировано 

– отмечается в официальном релизе полиции Лондона.

Несмотря на серьезность обвинений, фигурант до сих пор остается на своей должности в клубе АПЛ и продолжает выполнять обязанности. Полиция не раскрывает его имя, поскольку официальных обвинений еще не предъявлено, а расследование находится на начальной стадии. Уточняется, что инкриминируемые эпизоды не связаны непосредственно с футбольной деятельностью подозреваемого.

Степан Гафтко

СпортНовости Мира
Англия
Турция