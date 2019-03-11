Щонайменше чотирьох людей поранено в Індії під час обстрілу з пакистанської сторони
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Щонайменше четверо цивільних осіб, в тому числі одна жінка, отримали в минулу добу поранення в північному індійському штаті Джамму і Кашмір при обстрілі з підконтрольній Пакистану боку. Про це повідомляє в понеділок телеканал NDTV, передає УНН.
За даними видання, вогонь, в тому числі із застосуванням мінометів, вівся в окрузі Барамулла. Індійська армія відкрила вогонь у відповідь.
Нагадаємо, 7 березня Індія зажадала від Пакистану негайно припинити обстріли підконтрольної Нью-Делі території Кашміру, в ході яких на минулому тижні загинуло не менше чотирьох мирних жителів. За інформацією індійської сторони, представники армійського командування двох країн провели бесіду по системі екстреного зв’язку. Індія заявила, що, якщо пакистанські військові не припинять обстріл через лінію контролю, їх чекають “найсерйозніші наслідки”.
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У свою чергу Ісламабад також звинувачує індійських військових в “неспровокованих обстрілах” підконтрольної Пакистану території.
Територія Кашміру — предмет спору між Індією і Пакистаном з 1947 року, коли Британська Індія, отримавши незалежність, розділилася на дві держави за релігійною ознакою. На даний момент в Кашмірі немає державного кордону: його територію розділяє лінія контролю. В індійській частині активно діють екстремісти, які виступають за відділення від Індії. Нью-Делі звинувачує Ісламабад в підтримці терористів, Пакистан спростовує ці заяви.
Ситуація ускладнюється тим, що як Індія, так і Пакистан володіють ядерною зброєю.
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