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По меньшей мере четыре человека ранены в Индии во время обстрела с пакистанской стороны

По меньшей мере четыре человека ранены в Индии во время обстрела с пакистанской стороны

Киев  •  УНН

 • 7829 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. По меньшей мере четверо гражданских лиц, в том числе одна женщина, получили в минувшие сутки ранения в северном индийском штате Джамму и Кашмир при обстреле с подконтрольной Пакистану стороны. Об этом сообщает в понедельник телеканал NDTV, передает УНН.

По данным издания, огонь, в том числе с применением минометов, велся в округе Барамулла. Индийская армия открыла огонь в ответ.

Напомним, 7 марта Индия потребовала от Пакистана немедленно прекратить обстрелы подконтрольной Нью-Дели территории Кашмира, в ходе которых на прошлой неделе погибли не менее четырех мирных жителей. По информации индийской стороны, представители армейского командования двух стран провели беседу по системе экстренной связи. Индия заявила, что, если пакистанские военные не прекратят обстрел через линию контроля, их ждут "серьезные последствия".

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В свою очередь Исламабад также обвиняет индийских военных в "неспровоцированных обстрелах" подконтрольной Пакистану территории.

Территория Кашмира - предмет спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют экстремисты, которые выступают за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опровергает эти заявления.

Ситуация осложняется тем, что как Индия, так и Пакистан обладают ядерным оружием.

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