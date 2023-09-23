Щомісяця майже 3 млн гривень: на Запоріжжі викрито групу наркоторговців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Правоохоронці на Запоріжжі викрили 7 учасників злочинної групи, які організували наркобізнес. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
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За даними слідства, семеро раніше судимих за наркозлочини запоріжан налагодили на території обласного центру незаконне виготовлення та розповсюдження метамфетаміну та екстазі. Організацію і контроль за наркобізнесом взяла на себе місцева мешканка. Учасники угруповання працювали заздалегідь розробленою схемою - «товар» збували у безконтактний спосіб або «з рук у руки» за готівку.
Щомісяця підозрювані реалізовували до 1,5 кг психотропних речовин. Це приносило злочинній організації за цінами «чорного ринку» майже 3 млн грн доходу.
Під час проведення обшуків за адресами підозрюваних та в орендованих ними складських приміщеннях виявлено та вилучено метамфетамін, частина якого розфасована по зіп-пакетах, канабісом, таблетки екстазі, чорнові записи, три автомобілі, грошові кошти, банківські картки та інші докази злочинної діяльності.
Наразі всім учасникам злочинної організації повідомлено про пвдрзру у незаконному виробництві виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті психотропних речовин або їх аналогів (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України).
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