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Щомісяця майже 3 млн гривень: на Запоріжжі викрито групу наркоторговців

Щомісяця майже 3 млн гривень: на Запоріжжі викрито групу наркоторговців

Київ • УНН

 • 126164 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Правоохоронці на Запоріжжі викрили 7 учасників злочинної групи, які організували наркобізнес. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, семеро раніше судимих за наркозлочини запоріжан налагодили на території обласного центру незаконне виготовлення та розповсюдження метамфетаміну та екстазі. Організацію і контроль за наркобізнесом взяла на себе місцева мешканка. Учасники угруповання працювали заздалегідь розробленою схемою - «товар» збували у безконтактний спосіб або «з рук у руки» за готівку.

Щомісяця підозрювані реалізовували до 1,5 кг психотропних речовин. Це приносило злочинній організації за цінами «чорного ринку» майже 3 млн грн доходу.

Під час проведення обшуків за адресами підозрюваних та в орендованих ними складських приміщеннях виявлено та вилучено метамфетамін, частина якого розфасована по зіп-пакетах, канабісом, таблетки екстазі, чорнові записи, три автомобілі, грошові кошти, банківські картки та інші докази злочинної діяльності.

Наразі всім учасникам злочинної організації повідомлено про пвдрзру у незаконному виробництві виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті психотропних речовин або їх аналогів (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України).

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