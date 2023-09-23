Ежемесячно почти 3 млн гривен: в Запорожье разоблачена группа наркоторговцев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Правоохранители в Запорожье разоблачили 7 участников преступной группы, которые организовали наркобизнес. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, семеро ранее судимых за наркопреступления запорожцев наладили на территории областного центра незаконное изготовление и распространение метамфетамина и экстази. Организацию и контроль за наркобизнесом взяла на себя местная жительница. Участники группировки работали по заранее разработанной схеме - «товар» сбывали бесконтактным способом или «из рук в руки» за наличные.
Ежемесячно подозреваемые реализовывали до 1,5 кг психотропных веществ. Это приносило преступной организации по ценам «черного рынка» почти 3 млн грн дохода.
Во время проведения обысков по адресам подозреваемых и в арендованных ими складских помещениях обнаружен и изъят метамфетамин, часть которого расфасована по зип-пакетам, каннабисом, таблетки экстази, черновые записи, три автомобиля, денежные средства, банковские карты и другие доказательства преступной деятельности.
Сейчас всем участникам преступной организации сообщено о пвдрзру в незаконном производстве изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке и сбыте психотропных веществ или их аналогов (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 УК Украины).
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