Що говорить про характер людини її улюблений алкоголь - психолог
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Психолог Олена Рохальська розповіла УНН про те, що улюблений алкоголь може розповісти про особливості характеру людини.
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Так, на думку психолога, шампанське та ігристе п'ють люди, які хочуть свята в житті.
"Цим людям не вистачає свята в душі, навіть часом з дитинства, і вони шампанським його доповнюють. Роблять собі свято. Йдеться про людей, яким не вистачає ендорфінів, і які хочуть їх отримати штучним шляхом", - розповіла Рохальська.
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Люди, які люблять пити вино, більш стримані, ніж любителі шампанського, за словами психолога.
"Вони контролюють своє життя і часто ведуть здоровий спосіб життя. А вино в їх житті просто доповнення", - підкреслила вона.
Лікерам ж віддають перевагу легкі за своїм характером люди.
"Вони дуже ненапряжні та комфортні", - зазначає вона.
Любителі пива - трохи не стабільні, мінливі, конформні та іноді можуть піддаватися навіюванню з боку інших людей, вважає експерт.
"Якщо людина віддає перевагу міцним складним напоям - горілка, коньяк, ром, віскі - то це може бути владна, статусна і впевнена в собі людина", - резюмує психолог.
Доповнення
Відзначимо, що горілка - другий за популярністю серед населення України алкогольний напій. Особливою популярністю серед українців користується крафтовий алкоголь, про що, в тому числі, свідчить підвищений споживчий попит на першу крафтову горілку "Др. Житник" виробництва лікеро-горілчаного заводу "PRIME".
Раніше УНН писав, що до ТОП-5 вітчизняних виробників якісної горілки відносяться такі компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "PRIME" (ТМ "Prime", "Др. Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").