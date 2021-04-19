Соцопрос показал, как изменились алкогольные предпочтения украинцев за год пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. За последний год пандемии 20% украинцев стали употреблять меньше алкогольных напитков. Об этом свидетельствуют результаты Национального репрезентативного исследования, проведенного социологической компанией Liberty Report, передает УНН.
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Также, по данным социологов, 6% опрошенных начали употреблять больше алкоголя. Еще 39% украинцев указали, что не изменили своих алкогольных предпочтений и употребляют столько же спиртного, сколько и употребляли до пандемии.
Примечательно, что мужчины в основном употребляли пиво (35%), водку (19%), самогон (8%). Что касается женщин - то они в течение последнего года пили преимущественно вино (53%), пиво (16%) и водку (12%).
Добавим, что в Украине допандемический тренд на крафтовой алкоголь продолжает набирать популярность. Так, например, в 2020 году возросло потребление украинцами первой крафтовой водки "Др.Житник" производства ликеро-водочного завода "PRIME".
Заметим, что Госстат отметил в целом наращивание за карантинный год производства украинской водки.