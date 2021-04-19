Соцопитування показало, як змінилися алкогольні вподобання українців за рік пандемії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. За останній рік пандемії 20% українців почали вживати менше алкогольних напоїв. Про це свідчать результати Національного репрезентативного дослідження, проведеного соціологічною компанією Liberty Report, передає УНН.

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Також, за даними соціологів, 6% опитаних почали вживати більше алкоголю. Ще 39% українців вказали, що не змінили своїх алкогольних вподобань і вживають стільки ж спиртного, скільки й вживали до пандемії.

Примітно, що чоловіки переважно вживали пиво (35%), горілку (19%), самогон (8%). Щодо жінок – то вони протягом останнього року пили переважно вино (53%), пиво (16%) та горілку (12%).

Додамо, що в Україні допандемічний тренд на крафтовий алкоголь продовжує набирати популярність. Так, наприклад, за 2020 рік зросло споживання українцями першої крафтової горілки "Др.Житник" виробництва лікеро-горілчаного заводу “PRIME”.

Зауважимо, що Держстат відзначив в цілому нарощування за карантинний рік виробництва української горілки.

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