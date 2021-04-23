Что говорит о характере человека и его любимый алкоголь - психолог
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Психолог Елена Рохальская рассказала УНН о том, что любимый алкоголь может рассказать об особенностях характера человека.
Детали
Так, по мнению психолога, шампанское и игристое пьют люди, которые хотят праздника в жизни.
"Этим людям не хватает праздника в душе, даже порой с детства, и они шампанским его дополняют. Делают себе праздник. Речь идет о людях, которым не хватает эндорфинов, и которые хотят их получить искусственным путем", - рассказала Рохальская.
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Люди, которые любят пить вино, более сдержанные, чем любители шампанского, по словам психолога.
"Они контролируют свою жизнь и часто ведут здоровый образ жизни. А вино в их жизни просто дополнение", - подчеркнула она.
Ликеры же предпочитают легкие по своему характеру люди.
"Они очень ненапряжные и комфортные", - отмечает она.
Любители пива - немного не стабильны, изменчивы, конформны и иногда могут подвергаться внушению со стороны других людей, считает эксперт.
"Если человек предпочитает крепкие сложные напитки - водку, коньяк, ром, виски - это может быть властный, статусный и уверенный в себе человек", - резюмирует психолог.
Дополнение
Отметим, что водка - второй по популярности среди населения Украины алкогольный напиток. Особой популярностью среди украинцев пользуется крафтовый алкоголь, о чем, в том числе, свидетельствует повышенный потребительский спрос на первую крафтовую водку "Др. Житник" производства ликеро-водочного завода "PRIME".
Ранее УНН писал, что в ТОП-5 отечественных производителей качественной водки относятся следующие компании: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "PRIME" (ТМ "Prime", "Др. Житник" ) и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").