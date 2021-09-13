Щеплених хоча б однією дозою вакцини від COVID-19 в Україні майже 6 мільйонів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 4,8 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 10 мільйонів щеплень, за останню добу з яких - 45 тисяч, більшість з них - другою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 906 742 людини, з них отримали одну дозу – 5 906 740 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 804 204 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 710 944 щеплення", - повідомили у МОЗ.
Деталі
За минулий тиждень зробили 921 443 щеплення.
45 148 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 12 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 16 930 людей, повністю імунізовані - 28 218 людей.
Протягом доби працювали: 300 мобільних бригад, 1 004 пункти щеплення; 353 центри вакцинації.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.
Додамо, голова МОЗ Віктор Ляшко обіцяв "у літній період провести 10 мільйонів щеплень", а не від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала наприкінці лютого 2021 року.
Тим часом, станом на кінець серпня, за даними експертів, принаймні однією дозою в Україні вакциновані були 13,4% осіб, при тому, що країни-лідери за темпами у Європі вже вакцинували від 60% населення щонайменше однією та від 40% — двома. Натомість, три українські регіони на кінець серпня все ще не досягли рівня вакцинації 10% населення — це були Волинська, Івано-Франківська та Рівненська області.
Такі темпи вакцинації спостерігаються на тлі наростання хвилі захворюваності на COVID-19 з початком осені.