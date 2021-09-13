Привитых хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 в Украине почти 6 миллионов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 4,8 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 10 миллионов прививок, за последние сутки из которых - 45 тысяч, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"С начала прививочной кампании привито 5 906 742 человека, из них получили одну дозу - 5 906 740 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 804 204 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 710 944 прививки", - сообщили в Минздраве.
Детали
За прошедшую неделю сделали 921 443 прививки.
45 148 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 12 сентября 2021-го. Одну дозу получили 16 930 человек, полностью иммунизированы - 28 218 человек.
В течение суток работали 300 мобильных бригад, 1004 пункты прививки; 353 центры вакцинации.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.
Добавим, глава Минздрава Виктор Ляшко обещал "в летний период провести 10 миллионов прививок", а не от начала прививочной кампании, которая стартовала в конце февраля 2021 года.
Между тем, по состоянию на конец августа, по данным экспертов, по крайней мере одной дозой в Украине вакцинированы были 13,4% лиц, при том, что страны-лидеры по темпам в Европе уже вакцинировали от 60% населения не менее одной и от 40% - двумя. При этом, три украинские регионы на конец августа все еще не достигли уровня вакцинации 10% населения - это были Волынская, Ивано-Франковская и Ровенская области.
Такие темпы вакцинации наблюдаются на фоне нарастания волны заболеваемости COVID-19 с началом осени.