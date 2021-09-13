Привитых хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 в Украине почти 6 миллионов

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 4,8 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 10 миллионов прививок, за последние сутки из которых - 45 тысяч, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.