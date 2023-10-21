Ще трьох українських дітей повернули на Батьківщину - Омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Ще трьох українських дітей повернули на Батьківщину, повідомив у суботу Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.
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"Ще троє українських дітей вдалося повернути на Батьківщину. Здійснили це в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA, ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським", - написав Лубінець у Telegram.
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З його слів, також долучають до цього процесу громадські організації та міжнародних партнерів.
"Робота з повернення дітей на Батьківщину триватиме й надалі, тому вкотре щиро дякую всім, хто допомагає це робити. Це необхідно державі, це потрібно для нашого майбутнього!" - наголосив Омбудсмен.
Нагадаємо
Україна розробила механізм повернення українських дітей.