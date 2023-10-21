Еще троих украинских детей вернули на Родину - Омбудсмен

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"Еще трое украинских детей удалось вернуть на Родину. Осуществили это в рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA, инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским", - написал Лубинец в Telegram.

Детали

По его словам, также привлекают к этому процессу общественные организации и международных партнеров.

"Работа по возвращению детей на Родину будет продолжаться и в дальнейшем, поэтому еще раз искренне благодарю всех, кто помогает это делать. Это необходимо государству, это нужно для нашего будущего!" - подчеркнул Омбудсмен.

Напомним

Украина разработала механизм возвращения украинских детей.